LPI-NDH: Heckscheibe an Auto beschädigt

Großengottern (ots) - Unbekannte bereicherten sich in rechtswidriger Absicht am Donnerstag in der Zeit von 13.10 Uhr bis 15 Uhr an zwei Kleinkrafträdern in der Bahnhofstraße. Auf einem öffentlichen Parkplatz stellten mehrere Schüler des örtlichen Gymnasiums ihre Mopeds verkehrssicher ab. Als sie gegen 15 Uhr ihre Kleinkrafträder aufsuchten, wurde festgestellt, dass zwei der Simsons des Typs S-51 entwendet wurden. ...

mehr