Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopeds an Schule entwendet

Großengottern (ots)

Unbekannte bereicherten sich in rechtswidriger Absicht am Donnerstag in der Zeit von 13.10 Uhr bis 15 Uhr an zwei Kleinkrafträdern in der Bahnhofstraße. Auf einem öffentlichen Parkplatz stellten mehrere Schüler des örtlichen Gymnasiums ihre Mopeds verkehrssicher ab. Als sie gegen 15 Uhr ihre Kleinkrafträder aufsuchten, wurde festgestellt, dass zwei der Simsons des Typs S-51 entwendet wurden. An weiteren Mopeds wurden Manipulation festgestellt.

Beide 16-jährige Geschädigte zeigten den Diebstahl gegenüber den Polizeibeamten an, welche Fahndungsmaßnahmen nach den Krafträdern und die Ermittlungen einleiteten.

Gesucht werden zwei Simson S-51 in den Farben weiß und rot. An dem weißen Moped sind "Hello-Kitty-Aufkleber" auf dem Tank aufgebracht. Hinweise werden bei der Mühlhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03601/5410 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0239165 / 0239189

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell