Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin unter Drogen flüchtet und kollidiert mit anderer Radfahrerin

Bad Langensalza (ots)

Am Mittwochnachmittag stellten Beamte der Polizeistation Bad Langensalza in der Oostkampstraße eine 34-Jährige auf ihrem Fahrrad fest, wie sie eine unsichere Fahrweise aufwies. Die Polizeikräfte entschieden sich die Frau einer Kontrolle zu unterziehen. Als sie bemerkte, dass sie in den Fokus der Beamten geriet, beschleunigte sie ihre Fahrt und versuchte den Polizisten zu entkommen. Bei der Flucht stieß die Frau mit einer anderen Fahrradfahrerin zusammen, welche hierdurch zu Fall kam und sich verletzte.

Die 34-Jährige konnte dennoch gestellt werden. Ein Drogenvortest verließ positiv. Anschließend erfolgte eine Blutprobenentnahme, um den Nachweis des Einflusses berauschender Mittel zu führen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell