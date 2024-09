LPI-NDH: Motorschneidwerkzeug aus Baucontainer entwendet

Greußen (ots) - In der Schwarzburger Straße riss zwischen Dienstag 23 Uhr und Mittwoch 08.30 Uhr ein Unbekannter das Telefonanschlusskabel eines Anwohners aus einer Wand. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen am Mittwochmittag zum Einsatz und sicherten vor Ort Spuren, die Hinweise zum Täter bringen sollen. Zeugen, die Hinweise zum ...

mehr