POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Hilden/Monheim am Rhein - 2407123

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Freitag, 26. Juli 2024, kam es gegen 20:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Weidenweg. Zeugen beobachteten, wie ein grauer Kombi in ein Gebüsch fuhr und dabei einen schwarzen VW Touran, der auf einem daneben befindlichen Parkplatz abgestellt war, an der Front touchiert hatte. Anschließend entfernte sich der Fahrer - jung, mit schwarzen Haaren, südländischem Erscheinungsbild und einer Größe von etwa 1,80 Metern - unerlaubt von der Unfallstelle. An dem VW Touran entstand ein Schaden in Höhe von 1.300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Freitag, 26. Juli 2024, kam ein vermeintlich geparkter Renault Capture, der an der Heinestraße auf Höhe der Hausnummer 5 abgestellt worden war, um circa 14:35 Uhr ins Rollen. Daraufhin kollidierte er leicht mit einem Lieferfahrzeug. Der touchierte Transporter entfernte sich anschließend, ohne über den Schaden aufgeklärt zu werden. Am Renault selbst entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

Am Sonntag, 28. Juli 2024, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz an der Straße "In der Aue". Hier beschädigte eine Insassin eines grauen Audi A5 Cabriolet um etwa 15:40 Uhr einen geparkten rot-schwarzen Fiat Tipo beim Öffnen der Beifahrertür. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um weitere Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Am Dienstag, 30. Juli 2024, kam es um etwa 12:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Kreisverkehr Berliner Ring / Opladener Straße. Der Fahrer eines Lkw der Marke Mercedes-Benz setzte langsam aus einer Baustellenausfahrt zurück, als der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Geländewagens den Lkw zunächst anhupte und anschließend an diesem vorbeifuhr. Dabei beschädigte er den Lkw seitlich und entfernte sich, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 750 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

