Polizei Mettmann

POL-ME: Erfolgsmeldung nach Diebstahl aus Auto: Zwei junge Tatverdächtige gestellt - Ratingen - 2407122

Mettmann (ots)

Am Dienstag, 30. Juli 2024, gelang es der Polizei in Ratingen eine 17-Jährige und einen 22-Jährigen zu stellen, nachdem diese einen Diebstahl aus einem Auto begangen hatten.

Das war bei dem Einsatz nach aktuellen Kenntnissen geschehen:

Um circa 19:50 Uhr meldeten Zeugen einen Diebstahl aus einem Auto an der Straße "Am Seeufer". Mehrere Personen jungen Alters seien anschließend in Richtung "Felderhof" geflüchtet. Die Polizei leitete eine umgehende Nahbereichsfahndung ein und konnte eine tatverdächtige 17-Jährige und einen tatverdächtigen 22-Jährigen antreffen.

Bei dem Mann, einem 22 Jahre alten Düsseldorfer, fanden die Einsatzkräfte Diebesgut, das augenscheinlich aus dem betroffenen Auto gestohlen wurde. Dabei handelte es sich um einen Rucksack mit einigen privaten Gegenständen sowie um ein Navigationsgerät. Noch vor Ort gestand der Düsseldorfer gegenüber den Beamtinnen und Beamten die Tat. Die Einsatzkräfte leiteten sowohl gegen den Mann als auch gegen seine Begleiterin entsprechende Verfahren ein. Die Ermittlungen gegen die beiden Deutschen dauern an.

Zwecks weiterer Maßnahmen brachten die Polizistinnen und Polizisten den 22-Jährigen zur Polizeiwache nach Ratingen. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde er entlassen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell