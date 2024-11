Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Neue Schulbusbegleitende in Wolfsburg ausgebildet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg

04.-08.11.2024

In der ersten Novemberwoche durften wieder einige Schülerinnen und Schüler des 7. und 8. Jahrgangs der Eichendorffschule an der Ausbildung zum Schulbusbegleitenden teilnehmen. Dieses Präventionsprojekt findet regelmäßig an verschiedenen Wolfsburger Schulen statt und wird von der Polizei Wolfsburg in Kooperation mit der WVG durchgeführt.

An insgesamt vier Tagen lernten die Schülerinnen und Schüler sowohl in theoretischen als auch praktischen Anteilen, wie sie sich in Konfliktsituationen verhalten oder auch einzugreifen können und was "Zivilcourage zeigen" eigentlich ausmacht.

Bestandteil der Busbegleitenden-Ausbildung war auch das Erlernen von Gesprächstechniken sowie das Üben des Gelernten im Rahmen von Rollenspielen. Diese wurden in einem echten Bus der WVG durchgeführt, um eine möglich realistische Atmosphäre zu schaffen.

"Alle Teilnehmenden hatten eine Menge Spaß und konnten viele neue Impulse und Fertigkeiten im Umgang mit Konfliktsituationen mitnehmen.", resümiert Silke Hitschfeld von der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt.

Am letzten Tag besuchten die Schülerinnen und Schüler die WVG und erhielten dort schlussendlich ihre Zertifikate, welche Ihnen, gerahmt von einigen lobenden Worten, feierlich vom Schulleiter der Oberschule der Eichendorffschule, Christian Lübke, sowie dem Fahrdienstleiter der WVG, Frank Rodenstein, überreicht wurden.

