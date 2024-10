Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Autoscheibe eingeworfen+Diebstähle aus Fahrzeugen in Altenstadt+Über Terrassentür eingedrungen+Einbrecher erbeuten Schmuck und Mobiltelefone

Friedberg (ots)

Friedberg: Autoscheibe eingeworfen

Auf einem Parkplatz in der Fauerbacher Straße warf ein Unbekannter die Scheibe eines geparkten schwarzen VW EOS mit einem schwarzen Stein. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 800 Euro. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Dienstag (29. Oktober) zwischen 09.00 und 13.50 Uhr. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Friedberg unter 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Altenstadt: Diebstähle aus Fahrzeugen

Unbekannte machten sich in der Nacht von Mittwoch (30. Oktober) auf Donnerstag (31. Oktober) an drei Fahrzeugen im Ortsteil Oberau zu schaffen. In der Straße "Am Eichwald" durchwühlten sie einen Mitsubishi und einen Klein-LKW. Aus dem LKW stahlen sie Bargeld. Die Taten wurden gegen 02.30 und 02.50 Uhr festgestellt. In der Hainstraße bemerkte der Besitzer eines Audi gegen 04.00 Uhr den Diebstahl von 50 Euro aus seinem Fahrzeug. Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Büdingen unter 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Über Terrassentür eingebrochen

Unbekannte brachen am Mittwoch (30. Oktober) zwischen 06.00 und 18.15 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in die Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Nachdem die Hebelversuche an der Terassentür offenbar scheiterten, machten sie sich an einem Fenster der Wohnung zu schaffen. In der Wohnung durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch Bestandteil der Ermittlungen. Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Friedberg unter 06031/601-0 entgegen.

Niddatal: In Einfamilienhaus eingebrochen

Auf Schmuck und zwei Mobiltelefone hatten es Unbekannte in einem Einfamilienhaus der Schönecker Straße in Ilbenstadt abgesehen. Die Diebe hebelten am Mittwoch (30. Oktober) zwischen 05.50 und 19.15 Uhr eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Mit dem Diebesgut machten sie sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nehmen die Beamten der Friedberger Kriminalpolizei unter 06031/601-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell