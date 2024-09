POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht in Delmenhorst - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Ein 58-jähriger Mann aus Bremen wurde am Sonntag, 08.09.2024, bei einem Bahnunfall in Delmenhorst tödlich verletzt. Gegen 21:30 Uhr fiel der Bremer infolge eines Sturzgeschehens in das Gleisbett am Bahnhof Heidkrug. Der Lokführer eines passierenden Regionalexpresses erkannte die Situation und leitete umgehend eine Notbremsung ein. Ein ...

