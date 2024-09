Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Milchautomat in Delmenhorst aufgebrochen - Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben in Delmenhorst einen Milchautomaten aufgebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Samstag, 07. September 2024, 19:00 Uhr, auf Sonntag, 08. September 2024, 08:30 Uhr, haben die unbekannten Personen einen Milchautomaten in der Schohasberger Straße aufgebrochen und Geld aus diesem entwendet. Am Milchautomaten entstand hierbei hoher Sachschaden.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

