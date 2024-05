Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Sachbeschädigung

Braunschweig (ots)

Am Füllerkamp, 02.05.2024, 19:30

Unbekannter beschädigt Polo durch Steinwurf

Vor zwei Wochen kam es in der Gartenstadt zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Radfahrer warf in der Straße "Am Füllerkamp" einen Stein auf einen VW Polo und beschädigte das Fahrzeug dadurch. Die Fahrzeughalterin stand unterdessen neben ihrem Fahrzeug. Sie konnte den Mann wie folgt beschreiben: 1,80m groß, schlank, kurze Hose. Die 62-Jährige erstattete Anzeige.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Täter und Zeugen die die Tat oder den Mann womöglich beobachtet haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Süd unter 0531-476 3515.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell