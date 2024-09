Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Dötlingen: Unfall mit zwei schwerverletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 07.09.2024, um 14:30 Uhr ist es auf der Wildeshauser Straße in Dötlingen zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Ein 69jähriger Golffahrer aus Wildeshausen hat mit seiner 62jährigen ebenfalls aus Wildeshausen kommenden Beifahrerin die Wildeshauser Straße von Neerstedt in Richtung Dötlingen befahren, als er kurz nach dem Ortsausgang von Neerstedt auf Grund plötzlicher gesundheitlicher Problemen nach links von der Fahrbahn abkommt und mit einem Baum kollidiert. Beide Personen kommen nach der Bergung durch die Feuerwehr schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser. Der Gesamtschaden wird auf 8.000,- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell