POL-DEL: Huntlosen: Versuchter Einbruch

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 07.09.2024 in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 04:30 Uhr ist es in Huntlosen im Karpfenweg zu einem versuchten Einbruch in eine Doppelhaushälfte gekommen. Unbekannte Täter haben versucht die Haustür aufzuhebeln, sind aber vermutlich bei ihrer Tathandlung gestört worden und haben vom Vorhaben abgelassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahlhorn unter 04435-973850 entgegen.

