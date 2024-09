Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahndreieck Ahlhorn - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 07.09.2024, stellte eine Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der A 1, kurz vor dem Autobahndreieck Ahlhorn in Fahrtrichtung Bremen, gegen 23:30 Uhr einen Pkw aus dem Landkreis Diepholz fest, der durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Der Feststellungsort befindet sich im Bereich der Gemeinde Emstek, Landkreis Cloppenburg.

Im Verlauf der Fahrt wechselte das Fahrzeug am Autobahndreieck Ahlhorner Heide auf die A 29 in Fahrtrichtung Oldenburg. An der Anschlussstelle Ahlhorn wurde das Fahrzeug dann angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 25 Jahre alte Fahrzeugführer aus Bassum nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn und den Fahrzeughalter, der die Fahrt des 25jährigen zugelassen hatte, wurden Strafverfahren eingeleitet. Dem 25 Jahre alten Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrt mit dem Fahrzeug wurde durch einen weiteren Insassen, der im Besitz einer Fahrerlaubnis war, fortgesetzt.

