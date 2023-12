Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrskontrollen im Ammerland mit dem Schwerpunkt Fahrtüchtigkeit +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom Samstag, den 16.12. auf Sonntag, den 17.12 wurden im Ammerland durch die Drogenkontrollgruppe der Polizeiinspektion Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf die Fahrtüchtigkeit durchgeführt. Zunächst haben die Einsatzkräfte mobile Kontrollen im gesamten Ammerland durchgeführt. Dabei wurden um 18:28 Uhr ein Pkw Fahrer auf der Autobahn 28 sowie um 19:38 in Apen OT Augustfehn der Fahrer eines E-Scooters fahrend angetroffen, obwohl diese augenscheinlich unter Drogeneinfluss standen. In beiden Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Um 01:03 Uhr wurde zudem in Apen OT Augustfehn ein Fahrradfahrer kontrolliert, welcher sein Fahrrad nicht mehr sicher führen konnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Neben den mobilen Kontrollen wurde zudem in Bereich der Diskothek Tange eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Zwischen 22:30 Uhr und 02:00 Uhr wurden hier ca. 150 Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen auf ihre Verkehrstüchtigkeit geprüft. Dabei war lediglich einem Fahranfänger vorzuwerfen, dass dieser sich nicht an die vorgeschriebene 0,0 Promille-Grenze gehalten hatte. Aufgrund eines Atemalkoholwertes von 0,3 Promille wurde hier ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

