POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten +++

Oldenburg (ots) - Am heutigen Morgen kam es gegen 10:45 Uhr in der Hans-Fleischer-Straße in Oldenburg-Kreyenbrück zu einem Vorfall zwischen mehreren Hunden, bei dem zwei größere Hunde einen kleineren Hund bissen. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben schnell, dass zwei nicht angeleinte, größere Hunde, einen kleineren Hund attackierten. Dieser Hund erlitt ...

mehr