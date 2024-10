Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Terrassentür aufgehebelt + E-Scooter geklaut + Balkontür aufgehebelt + Bauschaum in Briefkasten

Friedberg (ots)

Limeshain- Himbach: Terrassentür aufgehebelt

Ein Unbekannter hebelte am Freitag, 25. Oktober, vermutlich gegen 19.20 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchte im Anschluss mehrere Räume. Mit Goldschmuck im Wert von mehreren hundert Euro machte sich der Dieb aus dem Staub. Der Schaden am Haus beträgt etwa 500 Euro. Durch die Kameraüberwachung eines Nachbarhauses ist der mögliche Tatverdächtige erkennbar, als er durch den Nachbargarten flüchtete. Er kann als Mann mit heller Haut beschrieben werden, der bei der Tat eine blaue Basecap, einen schwarzen Kapuzenpullover mit gelbem Aufdruck, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle trug. Die Kripo in Friedberg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Friedberg: E-Scooter geklaut

Ein Unbekannter Mann klaute am Dienstag, 29. Oktober, am Europaplatz einen Xiaomi-E-Scooter im Wert von etwa 500 Euro. Wahrscheinlich um den Eigentümer abzulenken, beschuldigte der Unbekannte ihn vorher, ihn geschlagen zu haben, entwendete dann den Roller und fuhr davon. Der Dieb wird als etwa 30 Jahre alt und 180cm groß beschrieben. Er hat dunkle, schwarze Haare, trug weder Bart noch Brille und war dunkel gekleidet. Die Polizei in Friedberg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Niddatal- Assenheim: Balkontür aufgehebelt

Über den Garten gelangte ein Dieb auf den Balkon eines Einfamilienhauses in der Berliner Straße und hebelte dort am Dienstag, 29. Oktober, zwischen 15 Uhr und 19.40 Uhr, die Balkontür auf. Anschließend durchsuchte er das Haus und entwendete Schmuck, Bargeld und Medikamente im Wert von mehreren tausend Euro. An der Tür entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Butzbach: Bauschaum in Briefkasten

In der Taunusstraße sprühten Unbekannte am Dienstag, 29. Oktober, zwischen 14.30 Uhr und 23.45 Uhr, Bauschaum in einen Briefkasten eines Mehrfamilienhauses. Dadurch wurde der Briefkasten unbrauchbar, der Schaden ist etwa 150 Euro hoch. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06033/7043-4011).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell