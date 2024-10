Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Haus durchsucht + Stehlgut noch unbekannt + Reifen zerstochen + In Wohnwagen eingebrochen + Diebe an Terrassentüren + Fahrertür zerkratzt + Loch in Autotür geschnitten + Glasstele zerstört

Büdingen: Haus durchsucht

In der Straße Am Pfaffenwald verschafften sich Diebe gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Zwischen Mittwoch, 16. Oktober, und Freitag, 25. Oktober, 14.45 Uhr, durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck und Bargeld im insgesamt vierstelligen Wert. Zudem verursachten sie einen etwa 1.000 Euro hohen Schaden am Haus. Die Kriminalpolizei in Friedberg bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06031/6010).

Niddatal- Assenheim: Stehlgut noch unbekannt

Durch das Aufhebeln einer Kellertür gelangten Diebe zwischen Donnerstag, 24. Oktober, 19 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Liebigstraße. Sie durchsuchten im Keller- und Erdgeschoss mehrere Räume und verschwanden über die Terrasse. Zum Stehlgut liegen noch keine näheren Angaben vor, an der Tür entstand ein etwa 300 Euro hoher Schaden. Die Kriminalpolizei in Friedberg bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06031/6010).

Florstadt- Nieder-Mockstadt: Reifen zerstochen

Unbekannte stachen am Freitag, 25. Oktober, in einen Reifen eines in der Lauterbacher Straße geparkten blauen BMW 325. Der etwa 100 Euro hohe Schaden entstand zwischen Mitternacht und 20.40 Uhr. Die Friedberger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Friedberg: In Wohnwagen eingebrochen

Etwa 800 Euro hoch ist der Schaden an einem in der Wintersteinstraße geparkten Wohnwagen, in den Unbekannte zwischen Dienstag, 15. Oktober, 16 Uhr, und Samstag, 26. Oktober, 17 Uhr, einbrachen. Dabei beschädigten sie die Abdeckplane und ein Fenster, bevor sie den Wohnwagen durchsuchten und ohne Diebesgut verschwanden. Die Friedberger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Altenstadt- Oberau: Diebe an Terrassentüren

Über einen Wintergarten gelangten Diebe in der Nacht auf Sonntag, 27. Oktober, zwischen 17.45 Uhr und 2.10 Uhr, in der Straße Breite Schneise an die Terrassentür eines Einfamilienhauses. Sie beschädigten einen heruntergelassenen Rollladen und versuchten vergeblich, die Terrassentür auszuhebeln, bevor sie erfolglos abbrachen und flüchteten. Den entstandenen Schaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 500 Euro. In der Straße Breiter Weg waren Diebe an einer Terrassentür erfolgreicher. Zwischen Samstag, 26. Oktober, 10.10 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr, brachen sie die Tür auf und durchsuchten das ganze Einfamilienhaus. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor, der entstandene Schaden an der Tür liegt bei etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Wetterau bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Nauheim: Fahrertür zerkratzt

Unbekannte hinterließen einen Kratzer in der Fahrertür eines grauen BMW X6, der am Sonntag, 27. Oktober, zwischen 11 Uhr und 16.10 Uhr in der Hauptstraße parkte. Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 500 Euro liegen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Friedberg, Telefonnummer 06031/6010.

Bad Vilbel: Loch in Autotür geschnitten

Unbekannte schnitten am Sonntag, 27. Oktober, zwischen 12 Uhr und 15.30 Uhr ein etwa 10cm x 10cm großes Loch in die seitliche Schiebetür eines Ford Transit, wahrscheinlich um an die im Fahrzeuginneren vermuteten Gegenstände zu gelangen. Aus unbekannten Gründen ließen sie aber von ihrem Diebstahlsvorhaben ab und flüchteten vom Tatort im Samlandweg. Zurück blieb ein etwa 500 Euro hoher Schaden. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Butzbach: Glasstele zerstört

In der Schoßstraße zerstörten unbekannte eine Glasstele und verursachten damit einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Donnerstag, 24. Oktober, zwischen 23 und 24 Uhr. Bislang gehen die Ermittler davon aus, dass die Beschädigung nicht durch einen Verkehrsunfall passiert sein kann. Hinweise hier nimmt die Polizei in Butzbach entgegen (Telefonnummer 06033/7043-4011).

