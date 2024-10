Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Mit Reizgas attackiert - Zeugen gesucht! + Frontalzusammenstoß auf der Landstraße + Radfahrerin von Transit erfasst +

Bad Nauheim: Mit Reizgas attackiert - Zeugen gesucht!

Am Dienstagabend (22.10.2024) ging ein 24-jähriger Bad Nauheimer in der Hindenburgstraße in Nieder-Mörlen spazieren. Aus dem Gartenweg bog ein Fahrradfahrer in die Hindenburgstraße ein. Im Vorbeifahren sprühte der Radfahrer dem 24-Jährigen eine unbekannte Substanz, bei der es sich um Reizgas gehandelt haben soll, ins Gesicht. Der Radfahrer setzte seine Fahrt in der Hindenburgstraße fort. Er wird als männlich, etwa 25 Jahre alt, mit dunkler Kleidung und einem dunklen Mountainbike ohne Licht beschrieben. Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder Hinweise auf den Fahrradfahrer geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu wenden.

Butzbach: Frontalzusammenstoß auf der Landstraße

Drei Verletzte und 62.500 EUR waren am Mittwoch (23.10.2024) die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der L3134 zwischen Butzbach und Griedel. Gegen 14:35 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Zwickau mit seinem VW Golf die Landstraße aus Richtung Kreisverkehr kommend in Fahrtrichtung Griedel. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er im Bereich der Autobahnunterführung in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Tesla zusammen. Die 45-jährige Tesla-Fahrerin aus Frankfurt wurde zur Behandlung ebenso in ein Krankenhaus gebracht wie ihre 15-jährige Beifahrerin und der Golf-Fahrer. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Fahrbahn war für die Bergungsarbeiten insgesamt fast vier Stunden gesperrt.

Bad Vilbel: Radfahrerin von Transit erfasst

Mit seinem Ford Transit befuhr ein 39-jähriger Mann aus Neuwied am Mittwochnachmittag (23.10.2024) die Sudetenstraße in Bad Vilbel aus Richtung Troppauer Straße kommend. An der Kreuzung Königsberger Straße / Sudetenstraße übersah er nach ersten Erkenntnissen eine auf der Königsbergerstraße in Richtung Vilbeler Pfad fahrende Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 57-jährige Frau aus Bad Vilbel verletzt wurde. Zur Behandlung brachte ein Rettungswagen die Radfahrerin in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 400 EUR geschätzt.

