Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrüche im Gewerbegebiet + Durchs Fenster eingedrungen + Windschutzscheibe beschädigt + Polizei fasst Fahrraddiebe + Peugeot erfasst Fußgänger + Zwei Verletzte und 40.000 EUR Schaden +

Friedberg (ots)

Rosbach: Einbrüche im Gewerbegebiet

Gegen 02:25 Uhr nutzten am Samstag (19.10.2024) Einbrecher in Rosbach eine tatorteigene Leiter, um auf ein Vordach eines Lokals in der Carl-Benz-Straße zu klettern. Dort drangen sie gewaltsam über ein Fenster in einen Büroraum ein. Im Inneren beschädigten sie zudem eine Tür. Nach ersten Erkenntnissen blieben die Täter ohne Beute. Im Zeitraum von Freitag (18.10.2024), 21:00 Uhr bis Samstag (19.10.2024), 08:00 Uhr stiegen Unbekannte zudem in ein Gebäude in der nahegelegenen Siemensstraße ein. Hierzu beschädigten sie ein Fenster im Erdgeschoss. Die Täter verursachten Schäden an einer Brandschutztür im Inneren des Gebäudes und durchsuchten das Erdgeschoss und das Obergeschoss. Sie ließen Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht von Freitag auf Samstag in Rosbach aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Durchs Fenster eingedrungen

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es zwischen Mittwoch (09.10.2024), 17:00 Uhr und Samstag (19.10.2024), 12:30 Uhr in der Martin-Luther-Straße in Bad Vilbel. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Zu möglichem Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Friedberg bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht habe, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Butzbach: Windschutzscheibe beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Seniorenwohnheims in der Straße "Hinter der Burg" in Butzbach schlug ein Unbekannter am Samstag (19.10.2024) zwischen 15:00 Uhr und 18:20 Uhr mit einem nicht bekannten Gegenstand auf die Windschutzscheibe eines geparkten weißen Daimlers. Hierdurch verursachte er einen Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation Butzbach (Tel.: 06033 70430) entgegen.

Karben: Polizei fasst Fahrraddiebe

Die Polizeistation Bad Vilbel erhielt am Sonntagabend (20.10.2024) gegen 22:50 Uhr Mitteilung über zwei Personen, die in Okarben auf geparkte Fahrzeuge schlugen und auf diesen herumliefen. Als eine Streife der Bad Vilbeler Polizei vor Ort eintraf, konnten die Ordnungshüter beobachten, wie die zwei Personen versuchten, das Schloss eines abgestellten Fahrrads zu knacken. Beim Erblicken der Streife flüchteten die zwei jungen Männer. Einen der beiden nahmen die Polizisten im Zuge der Nacheile fest, den zweiten stellten die Beamten im Rahmen der Fahndung. Die 20 und 19 Jahre alten Männer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und aus Baden-Württemberg waren alkoholisiert. Vortests ergaben Werte von 1,56 Promille und 1,93 Promille. Beide Personen blieben über Nacht im Gewahrsam der Polizeistation Bad Vilbel und wurden am Montagmorgen entlassen. Gegen sie wird nun unter anderem wegen eines versuchten besonders schweren Falles des Diebstahls ermittelt.

Ober-Mörlen: Peugeot erfasst Fußgänger

Ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger ereignete sich am Freitagabend (18.10.2024) in Ober-Mörlen. Eine 22-jährige Ober-Mörlerin befuhr mit ihrem Peugeot 308 die Borngasse in Richtung Siemensstraße. Beim Linksabbiegen in die Siemensstraße touchierte sie mit ihrer linken Fahrzeugseite einen 52-Jährigen Fußgänger aus Ober-Mörlen, der in der Siemensstraße in Richtung Borngasse unterwegs war. Der 52-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 EUR.

Wöllstadt: Zwei Verletzte und 40.000 EUR Schaden

Zwei Leichtverletzte und 40.000 EUR Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag auf der B45 bei Wöllstadt. Ein 80-jähriger Mann aus Friedrichsdorf befuhr mit seinem 5er BMW die Ilbenstädter Straße in Richtung B45. An der Einmündung zur B45 wollte der BMW-Fahrer in Richtung Ilbenstadt abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er hierbei den Opel einer 40-jährigen Niddatalerin, die auf der B45 in Richtung Ilbenstadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Beteiligten leichte Verletzungen davontrugen. Die zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Ober-Mörlen - A5: Anhänger kippt um

Am Samstagnachmittag (19.10.2024) schaukelte sich der Anhänger eines polnischen Gespannes auf der A5 in Fahrtrichtung Kassel bei Ober-Mörlen auf und kippte um. Auf dem Anhänger befand sich ein weiteres Fahrzeug, das nach dem Unfall auf den beiden linken Spuren zum Liegen kam. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 EUR. Der Fahrer des Gespannes blieb unverletzt. Die Autobahn musste während der Bergungsarbeiten des Abschleppdienstes für eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell