POL-WE: + Nach Drohungen, Körperverletzung und Sachbeschädigung in der Psychiatrie + Nach Eierwürfen Zeugen gesucht + Motoradfahrer bei Nieder-Mockstadt schwerverletzt +

Bad Vilbel - Dortelweil: Nach Eierwürfen Auseinandersetzung -

Nach einem Tritt oder Schlag eines Jugendlichen gegen einen Radfahrer am Freitag vergangener Woche (11.10.2024) in der Erlenstraße, bittet die Vilbeler Polizei um Mithilfe.

Das Opfer ist Hausbesitzer im Franz-Lehar-Weg. Etwa gegen 21.00 Uhr flogen aus einer Gruppe Jugendlicher heraus Eier an die Fassade seines Hauses. Die ca. 7-11 jungen Menschen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren rannten daraufhin davon. Der Hausbesitzer verfolgte die Gruppe auf seinem E-Bike, sein Sohn nahm die Verfolgung zu Fuß auf. Der 60-Jährige traf in der Erlenstraße auf die Gruppe. Einer aus dieser Gruppe trat oder schlug den Hausbesitzer, worauf dieser mit seinem Rad zu Boden stürzte. Die Jugendlichen rannten in Richtung Bahnhof Dortelweil davon. Vom Täter blieb ein blau-schwarzer Adidas Schuh am Tatort zurück. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte ihn und brachte ihn zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus.

In diesem Zusammenhang fiel ein etwa 13 bis 15 Jahre alter Jugendlicher mit dunklem Teint auf. Er trug eine graue Jogginghose sowie eine blaue Softshelljacke.

Die Vilbeler Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen:

- Wer kann weitere Angaben zu der Gruppe Jugendlicher machen? - Wo sind die Jugendlichen am Freitagabend in Dortelweil noch aufgefallen? - Wer hat die fliehenden Jugendlichen nach 21.00 Uhr im Bereich des Bahnhofs beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Butzbach: 51-Jähriger droht und greift Bäckereimitarbeiter an -

Gestern Nachmittag löste ein 51-Jähriger einen Polizeieinsatz aus. Der in Butzbach lebende Mann saß gegen 15.30 Uhr zunächst im Außenbereich einer Bäckereifiliale in der Griedeler Straße. Er ging hinein und warf unvermittelt einen Mülleimer in Richtung eines Mitarbeiters. Anschließend griff er diesen an und würgte ihn. Zudem griff er sich ein Brotmesser aus der Auslade und bedrohte den Angestellten. Letztlich drückte er den 21-Jährigen gegen eine Glasvitrine und spuckte ihn an. Hiernach rannte er aus der Filiale. Wenig später trat er an der Einmündung Schlossgartenweg Ecke Große Wendelstraße gegen die hintere Stoßstange eines Fahrschulwagens. Im Anschluss betrat er in der Weiseler Straße ein Tankstelleshop und zeigte ein völlig wirres Verhalten. Eine Polizeistreife nahm den 51-Jährige, der sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, letztlich fest. Er wurde einem Arzt einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt, der dessen Unterbringung anordnete. Der Mitarbeiter in der Bäckereifiliale trug leichte Verletzungen davon, die die Besatzung eines Rettungswagens versorgte. Auf den 51-Jährigen kommen nun Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, Körperverletzung und Sachbeschädigung zu.

Florstadt - B 275: Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus -

Mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen musste 52-jähriger Biker gestern Abend in eine Gießener Klinik geflogen werden. Der Florstädter fuhr gegen 19.50 Uhr mit seiner Honda auf der Landstraße von Nieder-Mockstadt in Richtung Staden. Als ein Traktor von einem Feldweg aus auf die Bundesstraße einbog und ihm die Vorfahrt nahm, musste er ausweichen, verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte zu Boden. Nach einer ersten Einschätzung der Rettungskräfte trug er mehrere Brüche, eine Kopfplatzwunde sowie ein Schleudertrauma davon. Zum Transport in eine Gießener Klinik wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Der 69-jährige Friedberger, der den Traktor steuerte, blieb unverletzt. Aufgrund der Landung und des Starts des Hubschraubers musste die Bundesstraße bis ca. 21.30 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei, indem sie die Unfallstelle ausleuchtete.

Guido Rehr, Pressesprecher

