Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Falschfahrer löst Polizeieinsatz aus + Container aufgebrochen +

Friedberg (ots)

--

Wölfersheim - A45: Falsch von Parkplatz auf Autobahn aufgefahren -

Eine Geisterfahrt löste gestern Nachmittag einen Polizeieinsatz auf der A 45 aus. Der im Ostalbkreis lebende Mercedesfahrer hatte gegen 14.00 Uhr den in Fahrtrichtung Dortmund gelegenen Parkplatz "Stauferburg-Ost", zwischen den Anschlussstellen Wölfersheim und Münzenberg, aufgesucht und eine Pause gemacht. Beim Auffahren auf die Autobahn fuhr er jedoch als Falschfahrer wieder in Richtung Hanau auf. Ein ihm entgegenkommender Autofahrer konnte einen Zusammenprall vermeiden, ein zweiter verlor beim Ausweichmanöver die Kontrolle über seinen VW, kam nach rechts von der Autobahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der 37-Jährige aus Butzbach blieb unverletzt. Wenige Kilometer später kam dem 84-jährigen Falschfahrer ein Lkw entgegen - der Senior wich aus und blieb auf dem Mittelstreifen der Autobahn stehen. Eine Polizeistreife sicherte die Gefahrenstelle ab und nahm den Falschfahrer an Bord. Ein Kollege steuerte den Benz von der Autobahn. Den Geisterfahrer erwartet unter anderem ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Die Blechschäden an dem VW belaufen sich auf rund 7.000 Euro.

Bad Vilbel: In Container eingestiegen -

Auf Beute aus einem Container hatten es Diebe in der Wiesengasse abgesehen. Während der Bauarbeiten im Bereich der Kläranlage wurde der Container dort aufgestellt. Die Diebe rissen den Rollladen eines Fensters heraus, schlugen die Scheibe ein und kletterten ins Innere. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter keine Beute machten. Sie ließen einen erheblichen Sachschaden im Container zurück - die Reparatur wird rund 5.000 Euro kosten. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell