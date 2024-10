Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Streit an Friedberger Kiosk eskaliert

45-Jähriger in Untersuchungshaft -

Friedberg (ots)

Friedberg: Der Streit zweier Männer löste am Montagabend einen Polizeieinsatz aus. Die Polizei nahm einen 45-jährigen Deutschen fest, der im dringenden Tatverdacht steht, seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt zu haben.

Gegen 17.30 Uhr erreichte der erste Notruf die Polizei. Laut dem Mitteiler sei ein Mann durch einen Messerangriff verletzt worden, der Täter sei vom Kiosk in der Haagstraße geflüchtet. Umgehend machten sich Streifen der Friedberger Polizei sowie Rettungskräfte auf den Weg. Der dringend Tatverdächtige war zuvor mit einem ebenfalls 45 Jahre alten Mann in Streit geraten und hatte diesen mit einem Messer angegriffen. Das aus Pakistan stammende Opfer trug Schnittwunden an beiden Händen davon. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Direkt nach der Auseinandersetzung floh der Täter - Polizisten nahmen ihn wenig später an einem Supermarkt in der Fauerbachstraße fest. Der 45-Jährige erlitt eine Schnittverletzung an einem Finger, die er sich offensichtlich durch die Tat selber zugefügt hatte. Im Anschluss an die Behandlung seiner Verletzung im Krankenhaus, kam er ins Polizeigewahrsam.

Der genaue Tatablauf und die Tathintergründe sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der 45-Jährige hat keinen festen Wohnsitz.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Gießen wurde der 45-jährige dringend Tatverdächtige am 15.10.2024 einem Haftrichter in Friedberg vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr. Er sitzt in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein

Die Ermittlungsbehörden gehen derzeit davon aus, dass er das Tatmesser vor seiner Festnahme in der Fauerbachstraße an einen Mann übergab. Der Unbekannte war ca. 180 cm groß und hatte einen dunklen Teint. Er trug eine schwarze Jacke sowie eine helle Hose und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Der Unbekannte ging in Richtung Bahnunterführung davon.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Identität des bisher unbekannten Mannes machen können, sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Polizeistation in Friedberg zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell