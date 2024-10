Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrecher scheitern in Bad Nauheim und Nieder-Weisel + in Gaststätte in Pohl-Göns eingestiegen + Wohnungseinbruch in Nidda +

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Einbruch scheitert -

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatten es Diebe in der Straße "Dachspfad" abgesehen. Am Sonntag, zwischen 14.00 Uhr und 21.00 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe der Eingangstür in Höhe des Türgriffes ein. Trotzdem schafften sie es nicht, die Tür zu öffnen. Zurück blieb ein Schaden von mindestens 1.100 Euro. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Butzbach-Nieder-Weisel: Diebe am Sportplatz -

Einbrecher suchten am Ende der zurückliegenden Woche das Sportheim der Nieder-Weiseler Kicker auf. Sie hebelten an einer Eingangstür, schaffte es aber nicht einzudringen. Die Reparatur der Einbruchschäden wird etwa 400 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr und Freitagabend, gegen 18.00 Uhr am Sportgelände in der Straße "Wiesengrund" beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 mit der Polizeistation in Butzbach in Verbindung zu setzen

Butzbach - Pohl-Göns: In Gaststätte eingestiegen -

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stieg ein Einbrecher in eine Gaststätte in der Gönser Straße ein. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich der Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gastraum verschaffte. Hieraus ließ er eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld mitgehen. Zeugen, die den Einbrecher zwischen 03.00 Uhr und 03.10 Uhr an der Gaststätte beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 bei der Polizeistation Butzbach zu melden.

Nidda: Wohnungseinbruch -

Ungebetene Gäste suchten in der zurückliegenden Woche ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Platte" auf. Zwischen Dienstag (08.10.2024) und Freitagnachmittag (11.10.2024) schlugen die Täter ein Fenster ein und kletterten ins Haus. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Ob die Einbrecher Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in der Straße "Auf der Platte" beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell