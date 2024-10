Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Karben: 17-Jährige belästigt

Friedberg (ots)

Am Samstag (28.9.) berührte ein Unbekannter eine 17-Jährige unsittlich am Bein. Die Jugendliche saß gegen 19.10 Uhr auf einer Bank in der Straße Am Heroldsrain in Okarben, als sich der Mann neben sie setzte. Er berührte die 17-Jährige kurz darauf, woraufhin diese wegrannte. Der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung.

Sein Alter wurde auf Ende 30 geschätzt, er ist ca. 180 cm groß. Der schlanke Mann hatte einen gebräunten Hautteint, kurze, dunkelblonde Haare und Koteletten. Er hatte eine Brille auf, an seiner linken Augenbraue befand sich ein Piercing. Zur Tatzeit trug der Gesuchte einen schwarzen Jogginganzug von "Nike"

Die Ermittler fragen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Gesuchten machen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06031/6010.

Pierre Gath, Pressesprecher

