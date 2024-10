Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Rockenberg: BMW aus Hof entwendet

Friedberg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 11. Oktober, entwendeten Diebe in der Straße Bei der Gottesleiter einen 7er BMW. Der schwarze PKW im Wert von etwa 50.000 Euro kam zwischen 21 Uhr und 7.55 Uhr abhanden, der Originalschlüssel befindet sich noch beim Eigentümer. Die Kriminalpolizei in Friedberg sucht Zeugen: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem ist im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges in Tatortnähe aufgefallen? Wer hat den BMW mit dem Kennzeichen FB-ZU 740 seit Donnerstagabend gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

