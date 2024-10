POL-WE: Nidda: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 14.10.2024, 13.58 Uhr)

Friedberg (ots) - Am Samstag (28.9.) berührte ein Unbekannter eine 17-Jährige unsittlich am Bein. Die Jugendliche saß gegen 19.10 Uhr auf einer Bank in der Straße Am Heroldsrain in Okarben, als sich der Mann neben sie setzte. Er berührte die 17-Jährige kurz darauf, woraufhin diese wegrannte. Der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung. Sein Alter wurde auf Ende 30 geschätzt, er ist ca. 180 cm groß. Der schlanke ...

