Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl

Jena (ots)

Am 25.04.2024 entwendeten drei unbekannte Personen aus den Geschäftsräumen einer Drogeriekette in der Lödberstraße in Jena Parfumflakons und Pflegeprodukte im Wert von über 2200,00 EUR.

Gegen 16:20 Uhr suchten zwei der Männer das Geschäft während der Öffnungszeiten auf, steckten mehrere Artikel ein und flüchteten ohne diese zu bezahlen. Außerhalb des Ladens redeten sie kurzzeitig mit einer dritten Person. Dieser ging anschließend allein in den Markt und verschwand dann mit weiteren unbezahlten Waren. Ohne Skrupel erschienen alle drei Täter gegen 17:10 Uhr erneut im Markt, diesmal scheinbar ohne etwas zu stehlen.

Auch am nächsten Tag kam es zu einer Diebstahlshandlung, bei der die drei oben Genannten augenscheinlich keine Rolle spielten, aber der Täter (rechts im Bild) sich ebenfalls rechtswidrig mit unbezahlten Waren bereicherte.

Die Polizei Jena bittet im Rahmen dieser Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise zu den vier Personen.

Die Erreichbarkeit ist unter der Rufnummer 03641 810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de gegeben. Es wird gebeten das Aktenzeichen 0106643/2024 (Täter 1-3) bzw. 0121823/2024 (Täter 4) anzugeben.

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell