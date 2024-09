Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf zu Sachbeschädigungen in Berlstedt

Weimar (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch kam es in Berlstedt zu mehreren Sachbeschädigungen. Zum einen wurde ein Bushaltestellenhäuschen mittels schwarzem Edding beschmiert. Es wurden überwiegend Tags mit Fußballbezug und politischem Hintergrund angebracht. Darüber hinaus wurde ein städtischer Schaukasten beschädigt. Vermutlich mit einem sog. "Polenböller" wurde an diesem eine Explosion verursacht. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen ist derzeit nicht bekannt, kann aber nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht Zeugen zum Täter bzw. Tatgeschehen. Hinweise nimmt die PI Weimar unter 03643/882-0 / pi.weimar@polizei.thueringen.de oder der zuständige Kontaktbereichsbeamte entgegen.

