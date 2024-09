LPI-J: Radfahrer stürzt gegen Pkw

Jena (ots) - Eine politische Botschaft hinterließen Schmierfinke in der Straße In den Zinsäckern sowohl an einem Stromkasten als auch am Heckstoßfänger eines geparkten Pkw. Festgestellt hatte dies am Mittwoch eine Zeugin. Der oder die Unbekannten brachten mit Sprühfarbe die Botschaft "FCK AFA" an und entfernten sich unerkannt. Hinweise zu den Verursachern gibt es derzeit nicht. Die Ermittlungen laufen. Rückfragen ...

mehr