Feuerwehr Nürnberg: Zwei Dachstuhlbrände in Nürnberg: Feuerwehr rettete Bewohner aus Brandwohnung

Nürnberg (ots)

Am Montag kämpfte die Feuerwehr Nürnberg gegen zwei aufeinanderfolgende Dachstuhlbrände im Stadtgebiet. Bei den aufwendigen Einsätzen wurde erfolgreich eine Person aus einer Brandwohnung in Katzwang gerettet.

Am Montagmorgen, gegen 10:30 Uhr, wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg zu einem Brand im Süden der Stadt alarmiert. Auf dem Weg in den Stadtteil Katzwang gingen bei der Integrierten Leitstelle weitere Notrufe ein. Die Anrufer berichteten von Flammen, die aus den Fenstern eines Wohnhauses schlugen. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort bestätigten das Bild: Aus den Fenstern loderten Flammen, und ein Balkon auf der Rückseite des Gebäudes stand in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits das Dachgeschoss erfasst. Sofort durchsuchten die Einsatzkräfte die Wohnungen nach Personen und leiteten die Brandbekämpfung sowohl von innen als auch von außen ein. In der Brandwohnung entdeckten sie eine Person, die über den Treppenraum ins Freie gerettet wurde. Sie wurde umgehend dem Rettungsdienst übergeben. Die Löscharbeiten gestalteten sich als sehr aufwendig, da zahlreiche Glutnester entdeckt und bekämpft werden mussten, was einen hohen Einsatz von Zeit und Ressourcen erforderte.

Während in Katzwang noch Nachlöscharbeiten durchgeführt wurden, gingen neue Notrufe bei der Integrierten Leitstelle Nürnberg ein. Die Anrufer meldeten eine weitere Rauchentwicklung in einem Gebäude im Stadtteil Gartenstadt. Auch hier rückten sofort Einsatzkräfte aus. Die ersten Einheiten entdeckten auf der Rückseite des Gebäudes eine starke Rauchentwicklung im Dachbereich sowie Flammen aus einem Dachfenster. Neben der Sicherstellung, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden, führten die Einsatzkräfte auch hier eine gezielte Brandbekämpfung von innen und außen durch. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten forderten die Einsatzkräfte im weiteren Verlauf ein eigens vorgehaltenes Spezialfahrzeug mit Kranfunktion an, um Dachkomponenten gezielt abzutragen und abzulöschen.

Die Nachlöscharbeiten an beiden Einsatzstellen dauerten bis in die Abendstunden.

Neben der Feuerwehr Nürnberg waren auch der Rettungsdienst, die Polizei und die N-Ergie an beiden Einsatzorten im Einsatz.[DK|FW]

