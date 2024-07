Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Ein Feuerwehreinsatz in der Pirckheimerstraße hatte länger andauernde Straßensperrung zur Folge - die Feuerwehr Nürnberg war stark gefordert.

Nürnberg (ots)

In einem Wohnheim in der Pirckheimerstraße verletzte sich eine Person mit einem zunächst unbekannten Stoff schwer, eine weitere Person wurde leicht verletzt. Die ersteintreffenden Kräfte des Rettungsdienstes alarmierten nach bekannt werden der Situation umgehend die Feuerwehr nach, die an der Einsatzstelle nach den Grundsätzen eines Gefahrstoffunfalls den Einsatz durchführte. Dazu war es notwendig die Pirckheimerstraße, zwischen der Wurzelbauerstraße und der Bayreuther Straße, voll zu sperren. Im Verlauf des Einsatzes entspannte sich die Situation. Alle Tests und Messungen der Feuerwehr verliefen negativ - die Beteiligung eines Gefahrstoffs am Unfallgeschehen konnte so ausgeschlossen werden. Um die Einschätzung vor Ort zu bestätigen, wurde Rücksprache mit der sogenannten "Analytischen Task-Force" (ATF) - einer Gefahrgut-Spezialeinheit der Feuerwehr München - gehalten. Auch von dort wurden die Ergebnisse der Feuerwehr Nürnberg bestätigt. Nach derzeitiger Einschätzung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes handelte es sich letztendlich um einen Unfall im Haushalt. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst ca. 35 Kräfte der Berufsfeuerwehr und ca. 20 Einsatzkräfte der Dekontaminationseinheit der Freiwilligen Feuerwehren Boxdorf und Laufamholz. Parallel musste der Meldung über einen brennenden LKW auf der A9 nachgegangen und ein Kleinbrand in einer Wohnung abgearbeitet werden.

