Friedberg (ots)

Büdingen-Lorbach und Reichelsheim: Auto verschließen! / Polizei appelliert an Autobesitzer und sucht Opfer -

In der Nacht von Sonntag auf Montag meldeten sich Zeugen bei den Büdinger Ordnungshütern. Sie beobachteten im Stadtteil Lorbach einen Mann, der mehrfach an geparkten Fahrzeugen den Verschluss der Türen prüfte, um offensichtlich Wertsachen aus den Autos mitgehen zu lassen. Eine Streife der Büdinger Polizei kontrollierte in diesem Zusammenhang gegen 03.20 Uhr einen 24-Jährigen Mann. Bei der Durchsuchung seiner Kleidung entdeckten die Ordnungshüter unter anderem zehn, zum Teil hochpreisige Sonnenbrillen verschiedenster Marken, Kopfhörer der Marke Apple sowie Taschenregenschirme. Der 24-Jährige räumte ein, die Gegenstände aus nicht verschlossenen Fahrzeugen gestohlen zu haben. Derzeit können die Ermittler die sichergestellten Gegenstände nicht zuordnen. Der Tatverdächtige machte keine Angaben dazu, an welchen Fahrzeugen er zugeschlagen hatte. Nach der Personalienfeststellung und erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 24-Jährige wieder entlassen.

Die Ermittler der Büdinger Polizei suchen nun nach den Besitzern der sichergestellten Wertsachen, die ausschließlich aus Fahrzeugen gestohlen wurden, und bitten mögliche Opfer sich unter Tel.: (06042) 96480 zu melden.

Am frühen Morgen des 14.10.2024 (Montag), gegen 03.20 Uhr rückten Friedberger Streifen nach Reichelsheim aus. Dort hatten zwei Diebe eine Videoüberwachung ausgelöst, als sie auf einem Grundstück die Verschlusssituation eines dort geparkten Pkw getestet hatten. Der Wagen war verschlossen, so dass die Diebe ohne Beute das Grundstück verließen. Die Kolleginnen und Kollegen überprüften nun weitere in der Nähe geparkte Fahrzeuge und entdeckten in der Straße Hainpfad, im Geschwister-Scholl-Ring sowie im Sudentenring Fahrzeuge, die nicht verschlossen und offensichtlich nach Wertsachen durchwühlt worden waren. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Duo aus dem Video für diese Taten in Betracht kommt. Beide Männer waren um die zwanzig Jahre alt und von schlanker Gestalt. Sie trugen Kapuzenpullover, auf einem der Pullover ist auf dem Rücken ein Logo des Herstellers "Nike" zu erkennen.

Die Ermittler der Friedberger Polizei suchen zum einen nach Zeugen, denen die beiden Täter am frühen Montagmorgen in Reichelsheim auffielen, und zum anderen Fahrzeugbesitzer, deren Wagen durchwühlt wurden und Wertsachen fehlen. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Die Polizei stellt vermehrt fest, dass Wertsachen in Fahrzeugen von Dieben ins Visier genommen werden - oft mit einfachen Mitteln. Häufig entstehen Schäden oder Verluste, die durch einfache Vorsichtsmaßnahmen hätten vermieden werden können. Daher appellieren die Ordnungshüter: Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab - auch wenn Sie es nur kurz verlassen! Selbst ein paar Minuten Unachtsamkeit können ausreichen, um Dieben die Gelegenheit zu bieten. Achten Sie darauf, dass alle Fenster und Türen vollständig geschlossen sind. Wichtig: Überprüfen Sie nach dem Verriegeln nochmals, ob Ihr Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Nutzen Sie hierfür am besten den mechanischen Türgrifftest, da es in seltenen Fällen vorkommen kann, dass die Fernbedienung oder das Keyless-Go-System den Verschluss nicht korrekt ausführt. Schützen Sie Ihr Eigentum und helfen Sie uns, Diebstähle zu verhindern. Jeder kleine Schritt zählt!

Ober-Mörlen: GPS-Geräte ausgebaut -

Eine landwirtschaftliche Gerätehalle im Kehlweg rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und montierten von zwei Traktoren die GPS-Geräte aus. Die geklaute Technik hat einen Gesamtwert von rund 7.000 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 10.00 Uhr an der Halle beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 mit der Polizeistation in Butzbach in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell