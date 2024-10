Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Wohnungseinbruch in Bad Vilbel + Trickdiebe erleichtern Ehepaar in Butzbach +

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Wohnungseinbruch -

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen schlugen Einbrecher an einem Einfamilienhaus in der Rechthienstraße zu. Zwischen 18.00 Uhr und 11.30 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zum Haus und suchten nach Beute. Ob sie Wertsachen mitgehen ließen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Polizeistation Bad Vilbel zu melden.

Butzbach: Trickdiebe unterwegs -

Als Mitarbeiter der Telekom gaben sich gestern Mittag zwei Diebe in der Großen Wendelstraße aus. Gegen 11.30 Uhr klingelten das Duo in einem Mehrfamilienhaus an der Wohnungstür eines betagten Ehepaares und wollte Telefon- und Fernsehanschluss überprüfen. Auf einer Ablage im Flur der Wohnung hatte der Ehemann seine Geldbörse abgelegt. Nachdem die beiden Männer die Wohnung verlassen hatten, stellten die Opfer fest, dass das Portemonnaie samt etwa 80 Euro fehlte. Einer der Männer war zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 185 cm groß und trug eine helle Hose mit einem dunklen Oberteil. Sein Komplize war zwischen 20 und 25 Jahre alt und mit etwa 175 cm etwas kleiner. Er war mit einer hellen Hose und einem blauen Oberteil bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wo ist das Duo am Dienstagmorgen in der Großen Wendelstraße noch aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zu den beiden Männern machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

