Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrecher scheitern und klauen Fahrrad + In Kellerwohnung eingestiegen + Nachts im Supermarktregal bedient + Bewohnerin entdeckt Einbrecher + Scheibe hält stand + Außenspiegel beschädigt +

Friedberg (ots)

Butzbach: Einbrecher scheitern und klauen Fahrrad

In der Gambacher Straße im Butzbacher Stadtteil Kirch-Göns versuchten Einbrecher am vergangenen Wochenende gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzudringen. Zunächst scheiterten die Täter an einem Fenster im Kellergeschoss. Nachdem sie auch auf dem Balkon keinen Erfolg hatten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Aus der Gartenhütten ließen die Täter ein älteres blau-silberfarbenes Trekkingrad der Marke "Cinema" mitgehen. Die Kriminalpolizei Friedberg ermittelt und bittet Zeugen sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Karben: In Kellerwohnung eingestiegen

Zwischen 17:45 Uhr und 21:15 Uhr drangen Einbrecher am Montag (21.10.2024) in die Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in Klein-Karben ein. Hierzu brachen sie die Terrassentür der Wohnung im Lindenweg auf. Die Täter erbeuteten Schmuck in unbekannter Höhe. Zeugen können sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Friedberger Kripo in Verbindung setzen.

Friedberg: Nachts im Supermarktregal bedient

Am Dienstag (22.10.2024) gelangte ein Dieb kurz nach 02:00 Uhr durch die Eingangstür in einen Supermarkt in der Friedberger Haagstraße. Der unbekannte Mann entnahm Getränke aus den Regalen und verließ den Markt anschließend wieder durch die Eingangstür. Der Täter wird als 20 bis 25 Jahre alt und mit hellem Teint beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke, helle Jeans, weiße, abgenutzte Sneaker und eine schwarze Basecap mit weißem NY-Logo. Das Schild der Mütze trug er dabei nach hinten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur gesuchten Person geben können, um Mitteilung (Tel.: 06031 6010).

Büdingen: Bewohnerin entdeckt Einbrecher

Ein Einbrecher verschaffte sich am Dienstag (22.10.2024) gegen 03:30 Uhr über eine Balkontür gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Bepler-Straße in Düdelsheim. Er betrat mehrere Räume. Als er die Schlafzimmertür öffnete, wachte die 17-jährige Bewohnerin auf und schaltete Licht an. Der Täter flüchtete daraufhin über den Balkon aus der Wohnung. Nach bisherigem Stand machte er keine Beute. Zeugen, denen zur genannten Zeit eine verdächtige Person in Düdelsheim aufgefallen ist, werden gebeten sich an die Kripo in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu wenden.

Bad Nauheim: Scheibe hält stand

Gegen 04:00 Uhr versuchte ein Unbekannter am Montag (21.10.2024) die Glasscheibe der Zugangstür eines Telefonshops in der Karlstraße in Bad Nauheim einzuwerfen. Die Glasscheibe hielt stand, wurde jedoch beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Täter beobachtet haben, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Echzell: Außenspiegel beschädigt

Im Zeitraum zwischen Sonntag (20.10.2024), 22:00 Uhr und Montag (21.10.2024), 06:30 Uhr beschädigten Unbekannte die Außenspiegel eines weißen Audi A5 und eines grauen VW Bora. Beide Fahrzeuge parkten in der Römerstraße in Höhe der Hausnummer 1. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Glauburg: Baucontainer aufgebrochen

Diebe brachen im Laufe des vergangenen Wochenendes die Zugangstür zu einem Container auf einer Baustelle in der Enzheimer Straße in Glauberg auf. Sie erbeuteten Dieselkraftstoff, Büroartikel, einen Kaffeevollautomaten und Spannungswandler. Der Diebstahl fiel am Montagmorgen (21.10.2024) auf. Die Büdinger Polizei fragt daher: Wem sind am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Baustelle in der Enzheimer Straße aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben? Zeugen können sich an die Polizeistation Büdingen (Tel.: 06042 96480) wenden.

Altenstadt: Opel und KIA kollidieren

Ein 25-jähriger Büdinger befuhr am Montagmorgen (21.10.2024) mit seinem Opel Corsa die Bundesstraße 521 aus Richtung Düdelsheim kommend in Fahrtrichtung Altenstadt. In Höhe eines Abzweigs nach Lindheim bog ein 72-jähriger Altenstädter mit seinem KIA aus der Altenstädter Straße in die B521 ein. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Opel. Der 25-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 5.500 EUR geschätzt.

