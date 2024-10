Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Taxi überschlägt sich + Ford Transits aufgebrochen + Weidezaungerät gestohlen + Skoda Yeti zerkratzt + Geldbörse aus Passat geklaut +

Friedberg: Taxi überschlägt sich

Zu einem Unfall mit zwei Verletzten kam es am Freitagmittag (18.10.2024) auf der L3134 bei Ockstadt. Ein 31-jähriger Friedberger war mit seinem BMW aus Richtung Bad Nauheim kommend in Richtung Friedberg unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Taxi. Das Taxi fuhr daraufhin in die Böschung und überschlug sich. Der 31-jährige BMW-Fahrer sowie sein 20-jähriger Beifahrer trugen Verletzungen davon und wurden in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Der 35-jährige Taxifahrer blieb unverletzt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Bad Vilbel: Ford Transits aufgebrochen

In Bad Vilbel nahmen Diebe zwei Ford Transits ins Visier. Im Zeitraum zwischen Montag (21.10.2024), 19:00 Uhr und Dienstag (22.10.2024), 07:00 Uhr zerschnitten sie die Außenverkleidung eines Transits, der in der Danziger Straße in Höhe der Hausnummer 86 geparkt war. Die Täter ließen drei Plastikboxen, in denen sich Rohrbefestigungsschellen befanden, mitgehen. Außerdem versuchten die Diebe auf gleiche Art einen weißen Ford Transit zu öffnen, der in Höhe der Hausnummer 95 abgestellt war. Hier blieben die Täter jedoch ohne Beute. Die Polizeistation Bad Vilbel ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich telefonisch unter 06101 54600 zu melden.

Ranstadt: Weidezaungerät gestohlen

Unbekannte stahlen im Zeitraum zwischen Samstag (19.10.2024), 17:00 Uhr und Sonntag (20.10.2024), 08:00 Uhr in der Ranstädter Gemarkung ein Weidezaungerät inklusive Solarsystem und Batterie. Zudem beschädigten die Täter den Weidezaun. Der Zaun war entlang der Bundesstraße 457 aufgestellt. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen (Tel.: 06042 96480) entgegen.

Bad Nauheim: Skoda Yeti zerkratzt

Im Eleonorenring in Bad Nauheim zerkratzte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag (21.10.2024), 18:00 Uhr und Dienstag (22.10.2024), 12:00 Uhr den Lack eines schwarzen Skoda Yeti. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 32 abgestellt. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Karben: Geldbörse aus Passat geklaut

Aus dem Handschuhfach eines unverschlossenen VW Passat entwendete ein Langfinger im Zeitraum zwischen Montag (21.10.2024), 22:00 Uhr bis Dienstag (22.10.2024), 08:00 Uhr eine Geldbörse. Der graue Pkw parkte am Fahrbahnrand der Straße "Schöne Aussicht" in Karben, in Höhe der Hausnummer 12. Die Bad Vilbeler Polizeistation bittet um Hinweise (Tel.: 06101 54600).

