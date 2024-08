Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Auto prallt gegen Hauswand

Vorsorglich ins Krankenhaus kam am Montag ein Mann nach einem Unfall in Giengen a.d. Brenz.

Ulm (ots)

Kurz vor 10.30 Uhr war ein 80-Jähriger mit einem Renault in der Heidenheimer Straße unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam das Elektroauto nach links von der Straße ab und stieß frontal gegen eine Hauswand. Bei dem Aufprall zog sich der Senior Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Sachschaden am Haus und an dem Auto beträgt nach ersten Schätzungen rund 15.000 Euro. Das E-Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen und abgeschleppt werden.

++++1587680(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell