Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt genommen

Am Montag stieß ein Autofahrer in Ulm mit einem Radfahrer zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 11.25 Uhr. Ein 33-Jähriger bog vom Berliner Ring nach rechts in die K9901 in Richtung Ulm ein. Von links kam ein 75-Jähriger mit seinem Fahrrad. Der hatte Vorfahrt. In der Einmündung kam es zur Kollision und der Senior stürzte. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am BMW auf 1.500 Euro, den am Trekkingrad auf 200 Euro.

++++1591124 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell