POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Spritztour endet mit Unfall

Ohne Führerschein, aber mit reichlich Alkohol unterwegs war am Sonntag ein 17-Jähriger in Herbrechtingen.

Ein Zeuge meldete der Polizei um 5.30 Uhr einen Unfall in der Sudentenstraße. Dort war offenbar ein junger Autofahrer mit einem Suzuki in zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte Autos gekracht und konnte nicht mehr weiterfahren. Die Polizei Giengen kam und nahm den Unfall auf. Der 17-Jährige gab sofort zu, keinen Führerschein zu haben. Auch soll er wohl das Auto von seinem Vater heimlich genommen haben, um damit eine Spritztour zu unternehmen. Den erfahrenen Beamten war die Ursache für den Unfall schnell klar. Sie stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der junge Mann nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Verdacht der Polizei. Der mutmaßliche Unfallverursacher hatte mit rund 1,5 Promille deutlich zu viel davon intus. Der 17-Jährige kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille er tatsächlich hatte. Den Schaden an den geparkten Autos schätzt die Polizei auf rund 7.500 Euro. Die Höhe des Schadens am nicht mehr fahrbereiten Suzuki wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Der 17-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Diese prüft weitere Maßnahmen.

Die Polizei warnt:

Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

