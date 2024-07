POL-HST: Sachbeschädigung in Kandelin endet in Gewahrsamszelle

Grimmen (ots) - Am heutigen Montag, dem 22. Juli 2024, kam es gegen 9:50 Uhr zu einem mutmaßlichen Raub in der Friedrichstraße (Höhe Supermarkt) in Grimmen. Ein unbekannter Radfahrer fuhr von hinten an eine 19-jährige Deutsche heran und riss ihr das Portemonnaie aus der Hand. Die 19-Jährige hatte ihre Handtasche in der Armbeuge und das Portemonnaie in der Hand. In der Geldbörse befanden sich Ausweispapiere, Bargeld ...

mehr