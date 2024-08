Ulm (ots) - Der Einbrecher gelangte zwischen Freitag 16.30 Uhr und Sonntag 17 Uhr in das Wohngebäude in der Boller Straße. Der Unbekannte hebelte an der Gebäuderückseite ein Fenster auf. Zuvor war er an der Dachrinne hochgeklettert, um das in ca. zwei Meter befindliche Fenster zu erreichen. So gelangte er ins ...

mehr