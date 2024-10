Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Auseinandersetzung vor Bäckerei - Zeugen gesucht + Kupferkabel gestohlen + Peugeot beschmiert +

Friedberg (ots)

Büdingen: Auseinandersetzung vor Bäckerei - Zeugen gesucht

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Mittwoch (23.10.2024) gegen 12:00 Uhr vor einer Bäckerei im Salinenhof in Büdingen. Ein 42-jähriger Familienvater aus Büdingen, der mit seinen beiden Kindern zur Bäckerei wollte, kam ins Gespräch mit einem Mann, der sich vor der Bäckerei aufhielt. Im Laufe dieses Gesprächs schlug der unbekannte Mann dem 42-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Als der Unbekannte weglaufen wollte, packte ihn der Familienvater, sodass der Mann stürzte. Der Täter wird als mindestens 45 Jahre alt, circa 175 cm groß, mit normaler Statur, grauen kurzen Haaren und grauem Schnurrbart beschrieben. Er trug eine dunkelblaue Trainingsjacke und eine schwarze Hose. Der Mann habe sowohl Deutsch als auch Russisch gesprochen. Die Polizeistation Büdingen sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können. Zeugen können sich unter Tel.: 06042 96480 an die Büdinger Polizei wenden.

Altenstadt: Kupferkabel gestohlen

Am Donnerstagmorgen (24.10.2024) erhielt die Polizeistation Büdingen Kenntnis darüber, dass Kupferdiebe innerhalb der letzten zwei Wochen in die Baustelle der neuen Feuerwache in Altenstadt/Höchst eingedrungen waren. Sie erbeuteten Kupferkabel im Wert von 1.000 EUR. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 EUR. Die Baustelle befindet sich in der Straße "Am Bornweg" in Höchst. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag (10.10.2024) und Donnerstag (24.10.2024), 08:50 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen entgegen (Tel.: 06042 96480).

Büdingen: Peugeot beschmiert

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (23.10.2024), 14:00 Uhr und Donnerstag (24.10.2024), 16:00 Uhr beschmierte ein Unbekannter in Aulendiebach einen Peugeot Scudo mit Farbe. Hierbei verursachte er einen Schaden von 8.000 EUR. Das Fahrzeug parkte auf dem Hof eines Wohnhauses in der Wiesenstraße. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Büdingen telefonisch unter 06042 96480 in Verbindung zu setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

