FW Minden: Schlaflose Nacht bei der Feuerwehr Minden

Minden (ots)

Während eines langandauernden Einsatzes wegen Gasgeruch am Donnerstagnachmittag im Ortsteil Königstor, wurde die Feuerwehr Minden zu mehreren Paralleleinsätzen gerufen. Da die Kräfte der Berufsfeuerwehr gebunden waren, Übernahmen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Dützen und der Einheit Stadtmitte den sog. Grundschutz für das Stadtgebiet. Beide Einheiten fuhren hier zu Notfalleinsätzen mit hilflosen Personen hinter einer verschlossenen Tür. Am Abend und in der Nacht ging es dann im Regelmäßigen Abstand weiter: Neben dem Tagesgeschäft einer sog. Brandmeldeanlage gab es bis zum morgen einen entstehenden Kaminbrand sowie drei brennende Müllcontainer im Bereich Bärenkämpen und Nordstadt. Die Container brannten aus bisher ungeklärter Ursache und konnten rasch unter Kontrolle gebracht werden. Ein übergreifen auf benachabrte Objekte wurde verhindert.

