Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Nachbar schlägt Einbrecher in die Flucht

Recklinghausen (ots)

Am Freitag gegen 1.00 Uhr in der Nacht versuchten bislang unbekannte Täter in eine Garage auf der Hahnenbergstraße einzudringen. Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete den Einbruchsversuch und machte lautstark auf sich aufmerksam. Als die Unbekannten den Mann wahrnahmen, flüchteten sie fußläufig in Richtung Agnes-Miegel-Straße. Der Zeuge konnte nach ersten Erkenntnissen vier Männer erkennen. Alle waren dunkel gekleidet. Drei der Personen waren schlank, einer der Unbekannten korpulent gebaut.

Die Polizei konnte im Nahbereich drei Kleinkrafträder und weitere Gegenstände auffinden und sicherstellen, die nach bisherigen Ermittlungen mit dem Einbruch in Verbindung gebracht werden können. Die Fahrzeuge wurden kurze Zeit zuvor im Stadtgebiet Herten (unter anderem am Hannah-Arendt-Weg und an der Beisenstraße)entwendet.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell