Feuerwehr Minden

FW Minden: Feuerwehr Minden, Brand im Erdgeschoß eines Einfamilienhauses in Minden-Häverstädt

Minden (ots)

Am späten Freitagabend wurde die Feuerwehr Minden in den Roten Weg, Stadtteil Häverstädt gerufen. Über den Notruf 112 wurde ein Feuer auf einer Terasse eines Einfamilienhauses gemeldet. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr eintrafen brannten Gegenstände auf der Terasse. Die Erkundung vor Ort ergab, dass das Feuer schon auf ein Zimmer des Einfamilienhauses übergegriffen hat, Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Ein übergreifen des Feuers auf weitere Teile des Gebäudes konnte durch den Einsatz von zwei C.-Rohren verhindert werden. Zur Kontrolle des Daches wurde vorsorglich eine Drehleiter in Stellung gebracht. Aus der vom Brand betroffenen Wohnung konnte ein Hund gerettet werden. Dieser wurde den Mitarbeitern der alarmierten Tiernothilfe zur Versorgung übergeben. Nach gut zweieinhalb Stunden konnten die letzten Nalösch- und Aufräumarbeiten abgeschlossen werden. Die Feuerwehr Mindenwar mit insgesamt 25 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz für Minden

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell