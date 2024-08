FW Minden: Ereignissreiche Samstagnacht für die Feuerwehr Minden

Minden (ots) - Um kurz nach 10:00 Uhr wurde die Feuerwehr Minden zu einen Küchenbrand in den Stadtteil Bärenkämpen gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen und Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses. Alle Bewohner der Brandwohnung hatten sich bereits selbstständig in Sicherheit gebracht. Die ersten Einsatzkräfte halfen weiteren Anwohnern sich in Sicherheit zu ...

