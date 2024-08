Feuerwehr Minden

FW Minden: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Minden (ots)

Um kurz nach 10:00 Uhr wurde die Feuerwehr Minden zu einen Küchenbrand in den Stadtteil Bärenkämpen gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen und Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses. Alle Bewohner der Brandwohnung hatten sich bereits selbstständig in Sicherheit gebracht.

Die ersten Einsatzkräfte halfen weiteren Anwohnern sich in Sicherheit zu bringen. Eine Drehleiter wurde vorsorglich in Stellung gebracht. Die Küche der Wohnung brannte in voller Ausdehnung. Über einen sog. Fensterimpuls von Außen wurde zunächst der Übergriff auf eine darüberliegende Wohnung verhindert, bevor ein Trupp mit schwerem Atemschutz in die Wohnung vorgegangen ist. Mit einem C-Rohr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Nach dem Ende der Löschmaßnahmen wurde die Brandwohnung sowie eine darüberliegende Wohnung umfangreich belüftet und angrenzende Wohnbereiche kontrolliert. Die Brandwohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Auch eine Familie aus der darunterliegenden Wohnung kann aufgrund eines starken Wasserschadens nicht in ihrer Wohnung bleiben. Die Bewohner kamen bei Verwandten unter bzw. wurden durch das Ordnungsamt der Stadt Minden untergebracht. Es entstand hoher Sachschaden.

Nach ca. 1,5 h waren alle Maßnahmen beendet. Im Einsatz war neben dem Löschzug und Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr und die Einheit Stadtmitte sowie das Ordnungsamt der Stadt Minden.

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell