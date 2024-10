Feuerwehr Minden

FW Minden: Unklare Meldung über Gasgeruch sorgte für einen längeren Einsatz im Ortsteil Minde-Königstor

Aufgrund von mehreren Meldungen durch Anwohner wurde die Feuerwehr Minden am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Wohnkomplex an der Goethestraße in Minden gerufen. Zeitgleich wurden der technische Dienst der Stadtwerke zur Unterstützung verständigt. Auf den Freiflächen zwischen den Wohngebäuden sowie in einem Objekt war immer mal wieder ein leichter Gasgeruch wahrnehmbar, jedoch konnte zunächst mit den Messgeräten der Feuerwehr keine Feststellung getroffen werden. Das betroffen Objekt wurde kurzzeitig von Polizei und Feuerwehr geräumt und mehrere Bereiche in insgesamt drei Wohngebäuden wurden kontrolliert. Die Tür zu einem Heizungsraum musste gewaltsam geöffnet werden. Da nach Information der Anwohner und der Hausverwaltung die Zentralheizung des gesamten Wohnkomplexes seit einigen Tagen defekt ist, lag zunächst der Verdacht nahe, dass irgendwo ein gasbefeuerter Heizkörper betrieben werden könnte. Dies ist in geschlossenen Räumen sehr gefährlich. Letztendlich konnte die Ursache auf die trotz Störung weitergelaufenen Heizkessel der Zentralheizung in einem Nebengebäude zurückgeführt werden. Die Anlage sprang in unregelmäßigen Abständen an und stieß unvollständig verbrannte Abgase aus. Im unmittelbaren Bereich der Anlage wurden zeitweise stark gesundheitsgefährdende Mengen an Kohlenmonoxid gemessen. Die Anlage wurde gesichert und dem Betreiber übergeben. Für die Anwohner bestand aufgrund der geringen Konzentrationen außerhalb der Anlage zu keiner Zeit eine Gefahr.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Minden, die Polizei Minden-Lübbecke sowie die Stadtwerke Minden.

