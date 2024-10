Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Büdingen: Raub auf Spielhalle

Friedberg (ots)

Ein unbekannter Mann überfiel am frühen Mittwochmorgen, 30. Oktober, einen 19-jährigen Mitarbeiter der Spielhalle in der Thiergartenstraße. Gegen 4.30 Uhr wollte der 19-Jährige die Spielhalle verlassen, als er unvermittelt mehrere Tritte kassierte, dadurch wieder in die Spielhalle gedrängt wurde und der Unbekannte ihn mit einer Pistole bedrohte. Unter Vorhalten der Pistole forderte der Unbekannte die Herausgabe von Geld und dem Handy des 19-Jährigen. Nachdem er das Handy und einen vierstelligen Betrag erhalten hatte, fesselte er den Angestellten in einem Raum und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Mann wird als etwa 180cm groß mit schmaler Statur beschrieben. Er sprach mit einem türkischen oder arabischen Akzent und war komplett schwarz gekleidet. Er trug eine Kapuze auf dem Kopf, eine schwarze Sturmhaube im Gesicht und hatte eine Umhängetasche dabei. Der 19-Jährige konnte sich selber befreien, er erlitt leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat die beschriebene Person an der Spielhalle gesehen? Wer kann die Beschreibung ergänzen oder Angaben zum Fluchtweg machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

