POL-WE: Scheibe eingeschmissen + Diebe im Vereinsheim + PKW zerkratzt + E-Scooter geklaut

Friedberg (ots)

Friedberg: Scheibe eingeschmissen

Mit einem Stein warfen Unbekannte die Scheibe eines Büros in der Straße Am Wartfeld ein und betraten anschließend über das beschädigte Fenster das Haus. Zwischen Freitag, 25. Oktober, 16.15 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, durchsuchten sie mehrere Räume und verließen das Haus anschließend ohne Diebesgut, hinterließen aber einen etwa 300 Euro hohen Schaden. Die Kriminalpolizei in Friedberg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Altenstadt- Höchst: Diebe im Vereinsheim

In der Straße Außerhalb verschafften sich Diebe vermutlich in der Nacht zu Montag, 28. Oktober, gewaltsam Zutritt zum Vereinsheim. Zwischen 17.15 Uhr am Sonntag und 10.30 Uhr am Montag entwendeten sie mehrere Küchengeräte, Leergut, eine leere Gasflasche, Würstchen und mehrere Flaschen alkoholhaltiger Getränke. Der Wert des Diebesguts liegt geschätzt bei etwa 400 bis 500 Euro. Der Schaden am Haus beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Polizei in Büdingen sucht Zeugen und bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06042/96480).

Ortenberg: PKW zerkratzt

Auf 6.000 Euro schätzten Polizeibeamte den Schaden an einem blauen Dacia Sandeo, nachdem Unbekannte diesen zwischen Freitag, 25. Oktober, 18 Uhr, und Montag, 13 Uhr, zerkratzt hatten. Im genannten Zeitraum stand der PKW in der Mittelstraße. Die Polizei in Büdingen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Bad Nauheim: E-Scooter geklaut

Trotz der Sicherung durch ein Schloss und der Einschränkung, den E-Scooter nur mit einer bestimmten App nutzen zu können, entwendeten Unbekannte letzte Woche einen Nui-Roller im Wert von etwa 380 Euro. Der schwarze E-Scooter stand ab Dienstag, 7.20 Uhr, in der Bahnhofsallee, am Mittwoch gegen 18 Uhr stellte die Besitzerin den Diebstahl fest. Hinweise hierzu bitte an die Friedberger Polizei (Telefonnummer 06031/6010).

